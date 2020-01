Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Piatek aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2020 à 21h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ d’Edinson Cavani, Krzysztof Piatek aurait décidé de rejoindre Tottenham cet hiver.

Alors qu’Edinson Cavani se dirige vers l’Atlético de Madrid, Leonardo travaillerait déjà sur la succession du meilleur buteur de l’histoire du PSG. L’Italo-brésilien aurait notamment coché le nom de Krzysztof Piatek, un joueur qu’il connaît bien puisqu’il avait participé à son arrivée au Milan AC l'hiver dernier. Cependant, Leonardo n’est pas le seul à lorgner l’international polonais puisque l’AS Roma et Tottenham seraient également positionnés, et le principal intéressé aurait déjà une préférence pour son avenir.

Piatek aurait choisi Tottenham