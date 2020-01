Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel envoie un message très fort à Leonardo !

Publié le 29 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Invité à comparer son effectif actuel à celui de la saison dernière, Thomas Tuchel est enchanté de pouvoir compter sur de nombreux internationaux à tous les postes.

Depuis l'été 2017 et les transferts fracassants de Neymar et Kylian Mbappé, la profondeur de banc de l'effectif du PSG, déséquilibré ces dernières saisons, est régulièrement pointée du doigt. De retour au poste de directeur sportif, Leonardo a rapidement réglé ce problème en cédant de nombreux jeunes, dans un premier temps, puis en se renforçant avec des joueurs de complément d'expérience. Ainsi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye ont débarqué sans compter Mauro Icardi et Keylors Navas. Et aujourd'hui, Thomas Tuchel est satisfait de son effectif.

Tuchel enchanté par son effectif