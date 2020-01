Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec le fils d’une légende ?

Publié le 28 janvier 2020 à 23h45 par B.C.

Toujours en quête de jeune talent, Leonardo aurait cette fois-ci jeté son dévolu sur Nicolò Pirlo, fils de l’ancien milieu de terrain italien.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a jeté son dévolu sur plusieurs grands talents du football italien, à l’image de Sandro Tonali, Federico Chiesa, ou encore Sebastiano Esposito. Il faut dire que le directeur sportif parisien avait réalisé un énorme coup en 2012 avec Marco Verratti, débarqué dans l’anonymat le plus complet en provenance de Pescara, et souhaiterait de nouveau réaliser une opération de ce genre. Et cette fois-ci, Leonardo se serait lancé sur les traces d’un nom bien connu des fans de football.

Leonardo craquerait pour Nicolò Pirlo