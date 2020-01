Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Marcelo Bielsa voudrait relancer un joueur de Puel !

Publié le 27 janvier 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Plusieurs formations anglaises, dont Burnley et Leeds, seraient actuellement sur les traces d'Harold Moukoudi, défenseur central de l’ASSE.

Transféré à l’ASSE l’été dernier, Harold Moukoudi dispose de moins de temps de jeu qu’au début de saison. Le défenseur central de 22 ans pourrait d’ores et déjà quitter le Forez comme le révélait récemment le Daily Telegraph . Stoke City et Derby County, actuellement en Championship (deuxième division anglaise), souhaiteraient obtenir le prêt de l’ancien Havrais en ce mercato hivernal. Un intérêt balayé d’un revers de main par Claude Puel d’après le média britannique. Mais l’entraîneur de l’ASSE croulerait bel et bien sous les demandes concernant Moukoudi.

Cinq clubs anglais, dont Leeds, sur Moukoudi ?