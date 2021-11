Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce la couleur pour le mercato hivernal !

Publié le 21 novembre 2021 à 23h30 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à l'ESTAC, Claude Puel s'est exprimé sur le prochain mercato hivernal et sur le départ de plusieurs joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations.

L’ASSE poursuit sa remontée en championnat. Vainqueur de Clermont le 7 novembre dernier (3-2), le club stéphanois a empoché les trois points en venant à bout de l’ESTAC ce dimanche (1-0). Le but de la victoire a été inscrit par Miguel Trauco, un temps laissé de côté de Claude Puel. Un bol d’air pour le technicien, qui doit affronter un problème de taille. En effet, le mois de janvier sera délicat pur l’ASSE puisque de nombreux joueurs, et pas des moindres, disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Afin de combler ces départs, les Verts pourraient décider d’amener du sang frais lors du prochain mercato hivernal.

« On verra au moment du mercato ce qu’on pourra faire »