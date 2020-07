Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette clause qui pourrait régler l'avenir de Loïc Perrin...

Publié le 26 juillet 2020 à 14h15 par D.M.

Expulsé ce vendredi en finale de Coupe de France, Loïc Perrin a sûrement disputé le dernier match de sa carrière. Alors qu’il devrait annoncer sa retraite prochainement, le défenseur pourrait intégrer l’organigramme de l’ASSE.

La mine défaite, le regard désolé, Loïc Perrin a quitté la pelouse du Stade de France à la 31ème minute. Le défenseur de l’ASSE a écopé d’un carton rouge pour un tacle dangereux sur Kylian Mbappé et a sûrement disputé le dernier match de sa carrière. L’Equipe indique ce dimanche que le joueur de 34 ans voudrait présenter ses excuses au joueur du PSG et digérer cet épisode avant de prendre la parole et annoncer officiellement sa retraite. Mais de quoi sera fait l’avenir de Loïc Perrin ?

L’avenir de Perrin devrait s’écrire à l’ASSE