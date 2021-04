Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort envoyé sur la vente de l’ASSE !

Publié le 16 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Ancien de l’ASSE, Jérôme Alonzo s’est montré confiant concernant la future vente du club stéphanois.

A travers une lettre ouverte dans la presse, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé la mise en vente de l’ASSE. Arrivés en 2004 chez les Verts, les deux hommes veulent passer la main et le processus a été lancé pour trouver un nouvel investisseur. Et selon les différentes informations, il y aurait du monde intéressé par l’ASSE et à travers le monde, que soit aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite ou bien en Suisse. Reste à savoir comment les choses vont se passer durant les prochaines semaines, mais cela n’inquiète pas Jérôme Alonzo.

« Je ne suis pas inquiet »