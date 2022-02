Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible sortie de cet attaquant de L1 sur son transfert avorté !

Publié le 14 février 2022 à 7h30 par La rédaction

Performant avec Clermont, Lucas Da Cunha aurait pu l’être avec l’ASSE. Le jeune attaquant français est revenu sur les essais qu'il a passé chez les Verts et a confié qu'il regrettait de ne pas avoir pu signer dans le club du Forez.

De retour sur les terrains depuis son arrivée à Clermont, Lucas Da Cunha retrouve le sourire avec le promu. Peu utilisé à Nice, l’ancien rennais a eu du mal à faire son trou. Avec le recrutement XXL de Christophe Galtier, il était difficile pour lui de s’imposer dans le onze niçois. Avec Clermont, Lucas Da Cunha retrouve des couleurs et le chemin des filets. Et alors qu'il a affronté l’ASSE ce dimanche, l'attaquant de 20 ans a profité de l'occasion pour revenir sur son transfert avorté chez les Verts .

«Je suis supporter de loin des Verts»