Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s’agite autour de Wahbi Khazri !

Publié le 28 mai 2022 à 0h00 par Axel Cornic

En fin de contrat, Wahbi Khazri ne devrait pas avoir de mal à rebondir après son aventure à l’ASSE terminée, puisqu’il semble avoir la cote à l’étranger.

Alors que l’avenir du club est encore en suspens, l'ASSE se retrouve avec de nombreux dossiers délicats à gérer, entre fins de contrat et fins de prêts. Nombre de joueurs arrivés cet hiver ne savent pas s’ils seront confirmés et cela est pire pour les cadres de l’effectif comme Romain Hamouma, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, tous en fin de contrat. D’ailleurs, lors d’un entretien accordé récemment à beIN SPORTS, ces joueurs ont reçu un message direct de la part de Loïc Perrin. « Je sais que c'est compliqué pour tous les joueurs en fin de contrat, mais c'est loin d'être de leur faute. C'est le club qui les a mis dans cette situation » a expliqué le coordinateur sportif de l'ASSE. « Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont prêtés aussi, qui nous ont rejoint lors de ce mercato (hivernal), qui vont sûrement rejoindre leur club. Il n'y a rien de décidé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je les sens vraiment déterminés à sauver Saint-Étienne avant de penser à leur cas personnel, et ça c'est important ».

Khazri contacté par un club saoudien

En ce qui concerne Wahbi Khazri, il ne devrait pas avoir de mal à se trouver un club. Ces dernières semaines plusieurs pistes ont été évoquées pour l’international tunisien de l’ASSE et une nouvelle a fait surface ce vendredi. D’après les informations de Nabil Djellit, la star stéphanoise serait notamment dans le viseur du club saoudien d’Al Shabab, qui l’aurait déjà approché. Reste à savoir si cette destination sera à son gout...