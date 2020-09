Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bouanga-Fofana, issue logique…

Publié le 10 septembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Depuis quelques jours, on reparle fortement des transferts de Wesley Fofana et Denis Bouanga à Saint-Etienne. Cela apparaît tout à fait logique.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com affirme que la direction de l’AS Saint-Etienne, en grande difficulté financière, envisage les ventes de deux éléments les plus valorisés sur le marché, à savoir Wesley Fofana et Denis Bouanga, afin de passer le « cut » budgétaire. Au minimum un transfert sur les deux apparaît programmé.

L’ASSE n’a plus qu’un mois pour dégager des liquidités

Il apparaît donc tout à fait logique que les dossiers soient de nouveau évoqués ces derniers jours, alors que le marché commence à s’activer, notamment du côté de l’Angleterre. En effet, l’ASSE n’a plus qu’un mois pour dégager des fonds sur le mercato, et ses véritables perspectives de rentrée d’argent restent autour des cas Fofana et Bouanga…