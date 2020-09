Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Une pépite portugaise dans le viseur ?

Publié le 10 septembre 2020 à 11h05 par La rédaction

Déjà auteur d'un mercato actif, l'AS Monaco cherche encore à se renforcer. La nouvelle cible de la principauté ne serait autre qu'une pépite du championnat portugais.