Mercato - ASSE : Batlles passe à l'action, un buteur de Ligue 1 en approche ?

A la recherche d'un buteur expérimenté pour remonter la pente, l'ASSE serait proche de réaliser un gros coup sur le mercato. Lié à l'AJ Auxerre jusqu'en juin prochain, Gaëtan Charbonnier aurait de grandes chances de rallier Saint-Etienne cet hiver, malgré l'intérêt de plusieurs équipes de Ligue 2 comme Le Havre ou Caen.

Président du Directoire, Roland Romeyer est de retour à l'ASSE et compte bien se montrer actif dans le sens des arrivées. Quatre à cinq renforts sont attendus, certains dans le secteur offensif. Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin avait évoqué, il y a quelques jours, la nécessité de se renforcer cet hiver.

L'ASSE en quête d'un buteur

« Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement » avait confié Perrin dans les colonnes du Progrès. Et un buteur de Ligue 1 serait proche de rejoindre l'ASSE.

Les Verts en pole pour Charbonnier ?