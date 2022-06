Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis prend position pour la vente de l’ASSE

Publié le 14 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que l’ASSE est en vente. Aujourd’hui, le départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo semble se rapproche. Une cession très attendue dans le Forez par les fans où on espère un changement imminent. Bafétimbi Gomis, ancien buteur des Verts, pousse d’ailleurs lui aussi pour cette vente de l’ASSE.

Après avoir mis en vente l’ASSE il y a plus d’un an, Roland Romeyer et Bernardo Caïazzo pourraient très prochainement quitter les Verts. Alors que rien n’avait bougé pendant de longs mois, le repreneur serait aujourd’hui identifié. L’Américain David Blitzer pourrait ainsi reprendre les commandes à l’ASSE. Un rachat qui très attendu par les fans stéphanois qui n’en pouvaient plus de la direction.

« Ce serait bien qu'elle se concrétise »