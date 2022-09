Foot - Mercato - ASSE

Après son transfert, cette recrue de Batlles justifie son choix

Publié le 4 septembre 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Léo Pétrot a fait son retour à l'ASSE trois ans après son départ. Interrogé en conférence de presse, le défenseur de 25 ans a fait passer un gros message sur son rapatriement chez les Verts. Et il n'a pas caché son bonheur d'évoluer sous la houlette de Laurent Batlles.

Auteur d'un mercato estival XXL, l'ASSE a bouclé un retour peu avant la fermeture du marché. En effet, les Verts de Laurent Batlles ont officialisé le rapatriement de Léo Pétrot. Trois ans après son départ libre vers Andrézieux, le défenseur de 25 ans retrouve l'ASSE. Présent en conférence de presse ce samedi, Léo Pétrot a reconnu qu'il a toujours voulu revenir à Saint-Etienne.

«Quand je suis parti, je me disais que l’histoire n’était pas terminée»

« Je suis très heureux de revenir ici, j’ai passé sept ans au centre, j’y ai été formé, donc je suis très heureux de revenir. Quand je suis parti, je me disais que l’histoire n’était pas terminée. Après sous quelle forme je pouvais revenir, je ne le savais pas, mais, au fond de moi, j’avais toujours ce sentiment que ce n’était pas fini », s'est enflammé Léo Pétrot, avant d'évoquer l'importance de Laurent Batlles pour son retour à l'ASSE.

«Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est un rêve»

« Si je me souviens bien, j’avais fait partie du groupe contre Toulouse lors de ma dernière année à l’ASSE, mais jouer à Geoffroy-Guichard, c’est un rêve et encore plus quand les supporters seront présents. Je retrouve ici un coach que je connais très bien, que j’ai connu en réserve à l’ASSE. Je suis content de le retrouver, cela a été un argument, c’est un coach qui m’a fait progresser » , a raconté Léo Pétrot.

