Mercato - Officiel : L’ASSE annonce sa dixième recrue

Publié le 30 août 2022 à 17h30 par La rédaction

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’ASSE aura été très active durant ce mercato. Après les recrutements de Matthieu Dreyer, Lenny Pintor ou encore Jimmy Giraudon, l’AS Saint-Étienne vient d’officialiser sa dixième recrue avec le transfert de Léo Pétrot en provenance de Lorient. Formé chez les Verts, l’ancien défenseur breton fait donc son retour dans son club formateur et s’est engagé jusqu’en 2025.

Après une descente en Ligue 2 cet été, l’ASSE avait besoin de se reconstruire durant ce mercato estival. Avec l’arrivée de Laurent Batlles sur le banc stéphanois, neuf nouveaux joueurs ont complété l’effectif durant ce marché des transferts. Mais ce mardi, l’AS Saint-Étienne vient d’officialiser sa dixième recrue. Alors que les Verts réalisent un début de saison plus que compliqué, l’arrivée de Léo Petrot pourrait faire du bien au club.

🏠 De retour au bercail ! pic.twitter.com/TkuWCZvqTh — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2022

Retour aux sources pour Pétrot

Formé à l’AS Saint-Étienne où il n’aura évolué qu’avec la réserve sous les ordres d’un certain Laurent Batlles, Léo Pétrot fait son grand retour chez les Verts . Parti en 2019 à Andrézieux, club évoluant en National 2, il rejoint lors de l’été 2021 Lorient, qui venait tout juste de remonter en Ligue 1. Le défenseur avait réussi à se faire une place dans le 11 Breton en étant titulaire durant la quasi-totalité de la phase retour du championnat. Léo Pétrot aura disputé 22 rencontres la saison dernière.

« L'ASSE est mon club de cœur »

Fraîchement arrivé à l’AS Saint-Étienne en provenance de Lorient, Léo Pétrot s’est déjà exprimé et explique être très heureux de revenir au club et affiche même de grandes ambitions pour la saison à venir. « L'ASSE est mon club de cœur, je suis très heureux d'être ici. Je vais découvrir la Ligue 2 BKT, un nouveau championnat pour moi. Maintenant, peu importe la division, mon envie est d'aider le club à atteindre ses objectifs. J'ai aussi hâte de retrouver les supporters et qu'on réalise, tous ensemble, une belle saison. »

« Léo est un joueur que je connais bien »