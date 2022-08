Foot - Mercato - PSG

PSG : Très attendu, ce transfert d'Antero Henrique va voir le jour

Publié le 30 août 2022 à 17h10 par Bernard Colas

N’entrant pas dans les plans du Paris Saint-Germain, et ce depuis de très longs mois, Layvin Kurzawa aurait enfin trouvé un point de chute. Le joueur aurait trouvé accord avec Fulham, et le dossier pourrait rapidement se débloquer. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre l’écurie anglaise et le PSG.

Alors que le mercato ferme ses portes ce jeudi, le Paris Saint-Germain s’active pour boucler ses derniers dossiers, notamment dans le sens des départs. Le club espère trouver une porte de sortie à ses indésirables, dont Layvin Kurzawa, qui sort d’une saison blanche avec le PSG. De nombreuses pistes ont été évoquées ces derniers mois pour l’international français, et un point de chute serait enfin identifié.

Un avenir en Premier League pour Kurzawa

Fulham aurait en effet coché le nom de Layvin Kurzawa en cette fin de mercato. Selon The Daily Mail , l’écurie anglaise serait parvenue à trouver un terrain d’entente pour le transfert de Layvin Kurzawa, et il en serait de même avec le latéral gauche. Un départ imminent qui se confirme.

Mercato - PSG : La saga Kurzawa touche à sa fin, le top 5 des rumeurs sur son transfert https://t.co/SSPft9lzsM pic.twitter.com/I2nFtnp7TI — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Plus que quelques détails à régler pour Kurzawa