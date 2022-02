Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme aveu de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 11 février 2022 à 17h45 par D.M.

Lié à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Pascal Dupraz a laissé entendre, en conférence de presse, qu'il ne prolongerait pas son aventure à Saint-Etienne.

Comme annoncé par le 10Sport.com, c’est Pascal Dupraz qui a pris la succession de Claude Puel à l’ASSE en décembre dernier. Ancien entraîneur du TFC ou de Caen, le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Verts avec la mission de maintenir la formation en Ligue 1. « Ma mission s'arrête fin mai. C'est très bien comme ça. J'ai aussi ma fierté. Je sais que la tâche est difficile mais sinon on ne serait pas venu me chercher. C'est bien, ça me fait du boulot de temps en temps. J'ai une chance terrible et une vie incroyablement riche » avait justifié Pascal Dupraz en janvier dernier. Et ce vendredi, le technicien a confirmé son départ à la fin de la saison.

« La saison prochaine ne me concernera pas »