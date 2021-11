Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Des départs à prévoir dès cet hiver pour Puel ?

Publié le 4 novembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que l'ASSE vit une énorme crise, les Verts pourraient déjà se retrouver face à un gros problème à l'issue de la saison. En effet, pas moins de 16 joueurs de Claude Puel se trouvent dans leur dernière année de contrat.

Les problèmes ne feraient que commencer pour les Verts . Cette saison, l'ASSE n'y arrive pas en Ligue 1, où le club stéphanois n'a toujours pas remporté le moindre match en 12 journées. Par conséquent, avec seulement 6 points, Saint-Étienne est la lanterne rouge du championnat de France. Des résultats qui ne font pas les affaires de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo, désireux de vendre l'ASSE. En effet, les mauvais résultats sportifs des Verts freineraient l'arrivée de potentiels repreneurs. Pour ne rien arranger, les dirigeants stéphanois pourraient voir partir de nombreux joueurs en 2022...

Khazri, Trauco, Nordin et Bajic estimés à 1M€ pour le mercato hivernal