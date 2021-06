Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offre dégainée pour ce joueur de Claude Puel ?

Publié le 20 juin 2021 à 1h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASSE, Miguel Trauco aurait reçu une offre venue de Turquie et plus précisément de Trabzonspor,

En grande difficulté financière, l’ASSE pourrait se séparer de nombreux joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Claude Puel ou qui voient leur contrat prendre fin en 2022. C’est notamment le cas de Miguel Trauco, qui a pourtant réussi à s’installer sur le côté gauche de la défense après des débuts compliqués dans le Forez. Aujourd’hui, l’international péruvien se plait chez les Verts et pourrait bien prolonger son contrat avec l’ASSE. « Des discussions pour prolonger ? Non. C'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé avec le club. Il me reste encore un an. J'espère aller au bout de mon contrat. On verra. Pour l'instant je suis dans l'attente. Cela ne dépend pas de moi » avait-il confié en avril dernier.

Trabzonspor passe à l'action dans le dossier Trauco