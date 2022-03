Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta se justifie pour la succession d'Aubameyang

Publié le 5 mars 2022 à 22h25 par La rédaction

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est parti au FC Barcelone lors du mercato hivernal, Mikel Arteta a expliqué pourquoi Arsenal ne l’avait pas remplacé.