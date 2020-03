Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta peut souffler pour Gabriel Martinelli !

Publié le 23 mars 2020 à 22h20 par La rédaction

Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta témoigne de toute l’étendue du talent de Gabriel Martinelli au quotidien avec les Gunners. Et malgré ses 18 ans, Martinelli voit les choses en grand pour sa carrière à Arsenal.