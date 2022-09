Foot - Mercato

Mercato : Après l’OM, Sampaoli en concurrence avec Bielsa ?

Publié le 20 septembre 2022 à 09h10 par Hugo Chirossel

Après avoir réalisé un mercato ambitieux avec les arrivées de Marcelo et James Rodriguez notamment, l’Olympiakos vit un début de saison compliqué. Dans ces conditions, le club grec envisagerait déjà de changer d’entraîneur et aurait deux anciens techniciens passés par l’OM sur sa short-list, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli.

L’Olympiakos a réalisé un mercato intéressant l’été dernier. En plus de l’ancienne star du Real Madrid Marcelo, le club grec s’est également attaché les services de James Rodriguez. Dans les dernières heures du marché des transferts, Cédric Bakambu est aussi venu renforcer l’effectif de Carlos Corberan.

Un début de saison compliqué

Mais le début de saison est un peu compliqué. Si l’Olympiakos est cinquième en championnat, avec deux victoires en cinq rencontres, les Grecs sont derniers de leur groupe en Europa League avec 0 point, où ils ont notamment été battus par Nantes (2-1).

🇦🇷 Sampaoli et Marcelo Bielsa sur sont tous les deux sur la short-List de l'Olympiakos 🇬🇷 pour être le prochain entraîneur. #TeamOM (Radio grecque) pic.twitter.com/vYmjSpSf4d — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 19, 2022

Bielsa et Sampaoli sur la short-list