A l'ASSE, Claude Puel avait recalé un gros profil

Publié le 20 septembre 2022 à 07h15 par Dan Marciano

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne, David Wantier est revenu sur son passage au sein du club stéphanois. L'occasion pour lui de revenir sur le mercato effectué par Claude Puel en 2020, notamment sur l'échec avec Mohammed Kudus, jeune milieu de terrain qui évolue aujourd'hui à l'Ajax Amsterdam.

Le projet porté par Claude Puel lors de son passage à l'ASSE n'a pas porté ses fruits. Le technicien avait fait le choix de privilégier les jeunes joueurs et de se séparer de plusieurs cadres comme Yann M'Vila ou Loïs Diony. Plusieurs pépites avaient été proposées au technicien durant les sessions de transferts, mais Puel avait recalé certains profils.

En 2020, l'ASSE avait pensé à Kudus

A la recherche de renforts dans l'entrejeu durant l'été 2020, Claude Puel s'était vu proposer le nom de Mohammed Kudus, jeune joueur ghanéen qui évoluait alors à Nordsjaelland. Un an plus tard, il était vendu à l'Ajax pour 9M€. Ancien responsable de la cellule de recrutement, David Wantier est revenu sur ce dossier Kudus.

« Il y a plein de joueurs qui ont été refusés par Claude Puel comme le milieu de terrain Mohammed Kudus »