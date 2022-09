Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Le clan Hamouma lâche ses vérités après son transfert

Publié le 20 septembre 2022 à 00h30 par Dan Marciano

Arrivé à l'ASSE en 2012, Romain Hamouma a changé de cap cet été. Suite à la descente du club stéphanois en Ligue 2, l'attaquant a rejoint l'AC Ajaccio. Ancien recruteur des Verts et agent du joueur, David Wantier est revenu sur son transfert. Selon lui, les dirigeants stéphanois ne souhaitaient pas le conserver.

La descente de l'ASSE en Ligue 2 a été synonyme de fin d'aventure pour de nombreux joueurs, notamment pour Romain Hamouma. En fin de contrat, l'attaquant a décidé de s'envoler vers la Corse et de signer un contrat d'un an avec l'AC Ajaccio. Au micro de RTL, Hamouma était revenu sur son départ.

«J’avais besoin de quitter Saint-Etienne après dix ans »

« À Saint-Etienne, ça ne s’est pas très bien passé. Je pense qu’il y a eu deux, trois saisons, avant où c’était limite. On a été une fois sauvés par le Covid, la deuxième on s’est maintenus. Mais c’était très très limite. Et jamais deux sans trois, à la troisième saison, sans pouvoir recruter, ça a été très compliqué et on avait un groupe qui était un peu meurtri par les années précédentes. Mon départ à Ajaccio ? J’avais besoin de quitter Saint-Etienne après dix ans et j’avais envie de partir, de vouloir reprendre un peu de plaisir dans le football avec un groupe qui vivait bien » avait déclaré Hamouma il y a quelques semaines.

« Je comprends que l’ASSE veuille tourner la page, c’est le football »