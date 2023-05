Mercato : Après avoir snobé Mbappé, son avenir s’emballe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Suivi par le PSG, Liverpool et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni avait été approché par Kylian Mbappé. Finalement, l’ancien joueur de Monaco a opté pour le club madrilène. Son aventure avait bien débuté, avant de se compliquer en début d’année. Même si un départ a été évoqué, l’international français veut rester dans la capitale espagnole.

L’été dernier, après sa prolongation en grande pompe au PSG, Kylian Mbappé avait tenté de convaincre Aurélien Tchouaméni de rejoindre Paris. Sans succès. Malgré des discussions, l’international français a opté pour le Real Madrid qui venait tout juste de gagner la Ligue des Champions face à Liverpool, l’autre club intéressé par l’ancien milieu de l’AS Monaco.

«S’il te plaît, fais tout pour m’y emmener !»

« Je suis très content. C’est un rêve de signer ici, dans le plus grand club du monde. J’ai eu la chance d’avoir des propositions de plusieurs clubs, mais dès que j’ai su que le Real Madrid me voulait, je n’ai jamais douté. Je veux marquer l’histoire du football, et le meilleur club pour le faire, c’est le Real Madrid. Après chaque phase que le Real Madrid a traversée en Ligue des Champions cette saison, j’ai envoyé des messages à mon agent disant : S’il te plaît, fais tout pour m’y emmener ! », confiait Aurélien Tchouaméni lors de sa présentation officielle au Real Madrid.

Mercato : Un ancien du PSG affole l'OM https://t.co/tnUVJR0Ncr pic.twitter.com/ziCpuczAzy — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Tchouaméni ne veut pas quitter le Real Madrid