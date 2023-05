Haaland au PSG avec Mbappé, le terrible constat de Riolo

Axel Cornic

La MNM c’est fini et le Paris Saint-Germain va désormais devoir trouver des nouvelles stars pour accompagner Kylian Mbappé. Mais la tâche ne s’annonce pas simple, puisque les stars à la hauteur d’un Lionel Messi ou encore d’un Neymar ne courent pas les rues et même un certain Erling Haaland ne devrait pas combler le vide laissé par leur départ selon certains observateurs.

Qui accompagnera Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose alors que Lionel Messi est toujours plus proche d’un départ et que le PSG aimerait bien se débarrasser de Neymar. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Bernardo Silva est l’une des pistes favorites de Luis Campos, qui aimerait beaucoup l’arracher à Manchester City.

PSG : Incroyable, le Real Madrid est prêt à trahir Mbappé https://t.co/aToGVL87sC pic.twitter.com/3ajERclp9L — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

« Aujourd'hui, des stars qui viennent et te remplissent des stades et font venir les touristes, je n'en vois pas »

Pour Daniel Riolo, remplacer Lionel Messi et Neymar ne sera pas aussi simple pour le PSG. « Aujourd'hui, des gars bling-bling, il y en a pas des masses. Des gars comme Ronaldo et Messi qui, clairement peuvent générer beaucoup de business autour d'eux » a-t-il expliqué, dans l’ After Foot de ce lundi soir. « La Juventus s'est jetée sur Ronaldo pour cette raison-là. Le retour de Ronaldo à Manchester, c'était aussi pour ça. Messi, le PSG s'est jeté dessus dès que le Barça ne pouvait plus le payer pour cette raison-là. Mais là aujourd'hui, des stars de ce genre qui viennent et te remplissent des stades et font venir les touristes, je n'en vois pas ».

« Haaland, il n'est pas du tout star de ce genre là »