L’OM est prêt à refuser une fortune au mercato

Alexis Brunet

Il est difficile de clairement savoir si l'OM a réalisé une bonne saison ou non. Longtemps à la deuxième place de la Ligue 1, les partenaires d'Alexis Sánchez sont maintenant troisièmes. Une participation à la C1 est donc plus compliquée à atteindre, sans parler des échecs en Coupe de France et en Ligue des Champions. Mais pour se donner les moyens de faire mieux la saison prochaine, Pablo Longoria veut conserver ses hommes de base.

Il reste deux journées de Ligue 1 à disputer. Deux matches avant de savoir le podium exact du championnat cette année. Pendant une grande partie de la saison, ce sont les Marseillais qui étaient à la deuxième place. Mais malheureusement pour l'OM, c'est l'arrivée qui compte, et pour l'instant c'est le RC Lens qui est dauphin du PSG. Les hommes de Franck Haise disposent de cinq points d'avance. Sauf catastrophe ils devraient donc se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions.

Une saison mitigée pour l'OM

Il faudra donc encore quelques efforts aux Marseillais s'ils finissent troisièmes pour entrevoir la coupe aux grandes oreilles. Mais si les hommes d'Igor Tudor n'arrivent pas à se qualifier pour la C1, la saison olympienne sera vue comme un échec. Les supporters de l'OM ont encore du mal à accepter la défaite face à Annecy en quart de finale de Coupe de France. Sans parler de la catastrophe de la dernière journée de poule de Ligue des Champions face à Tottenham. Il faudra donc que Pablo Longoria réalise un mercato efficace pour redonner espoir à tout un peuple.

C'est confirmé, un attaquant va signer à l'OM https://t.co/AuHN2bVVP3 pic.twitter.com/3QADJnFg8i — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Marseille ne veut pas vendre ses meilleurs éléments