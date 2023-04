Mercato : Après avoir snobé le PSG, il jubile

Thomas Bourseau

David Alaba lui avait montré la voie un an plus tôt, Antonio Rüdiger a suivi son sillage en plantant au passage le PSG qui semblait avoir activé chacune des deux pistes à une année d’intervalle. Rüdiger évolue au Real Madrid avec Alaba et s’est enflammé pour son choix.

En marge du dernier mercato estival, le PSG s’est une nouvelle fois fait avoir par le Real Madrid. En 2021, le club merengue avait grillé la priorité au Paris Saint-Germain en s’attachant les services de David Alaba qui quittait le Bayern Munich libre de tout contrat. Et alors qu’Antonio Rüdiger se trouvait dans la même situation l’année dernière, le PSG aurait fait des pieds et des mains afin de l’attirer à Paris sous l’impulsion de Leonardo, directeur sportif remercié par le club de la capitale en fin de saison.

Courtisé par le Barça également, Rüdiger a planté le PSG pour le Real Madrid

Finalement, et alors qu’il était question d’intérêts du FC Barcelone notamment en plus de ceux du PSG et du Real Madrid, c’est chez le champion d’Europe que le défenseur s’est engagé. Antonio Rüdiger y a donc rejoint son compatriote allemand Toni Kroos et ne regrette pas une seule seconde ce choix.

Le PSG veut profiter d’un malaise pour son mercato https://t.co/d4v03r7USP pic.twitter.com/xSslx0nsY0 — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«Je suis heureux en Espagne»