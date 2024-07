Mercato : Après avoir snobé le PSG et l’Arabie Saoudite, il est tourné en ridicule !

Axel Cornic

Du côté du Napoli, tout le monde pensait pouvoir facilement et surtout rapidement vendre Victor Osimhen. Nous voilà pourtant à la moitié du mercato estival et l’attaquant de pointe n’a toujours pas bougé, avec le président Aurelio De Laurentiis qui doit désormais regretter s’être moqué du Paris Saint-Germain ou encore d’Al Hilal, il y a un an.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs du moment, Victor Osimhen a notamment été le grand acteur du troisième Scudetto de l’histoire du Napoli, raflant d’ailleurs passage le titre de Capocannoniere 2022/2023. De quoi faire monter sa cote en flèche, avec un mercato assez agité qui a suivi.

« Si Nasser Al-Khelaïfi veut sortir 200M€... »

Nous vous avions en effet parlé sur le10sport.com de l’intérêt du PSG, avec Luis Campos qui connait très bien Victor Osimhen. Mais le Napoli avait refusé toutes les offres, avec le président Aurelio De Laurentiis qui n’avait pas manqué de titiller son homologue parisien devant les médias italiens. « Le seul club qui pourrait le recruter c’est le PSG. Donc, si Nasser Al-Khelaïfi veut sortir 200M€, nous étudierons son offre » avait déclaré à l’époque le sulfureux patron napolitain.

« 200M€ ? Votre offre ne peut acheter qu'un pied d'Osimhen »

Il ne s’est toutefois pas arrêté là, puisque L’Equipe avait dévoilé les extraits d’un mail envoyé par De Laurentiis à Al Hilal, club saoudien qui avait formulé une offre proche des 200M€ pour Osimhen. « Votre offre ne peut acheter qu'un pied d'Osimhen. Pour l'année prochaine, je pense que vous serez en mesure d'offrir 500 millions et nous examinerons probablement votre offre, mais je répète : “peut-être” » avait écrit le président du Napoli... qui doit désormais s’en mordre les doigts !

De Laurentiis se prend le retour de bâton

Car depuis, il a été décidé d’orchestrer le transfert de Victor Osimhen pour cet été 2024, insérant une clause de départ à 130M€ dans un contrat signé il y a seulement quelques mois. Sauf que le temps passe est le Nigérian est toujours au Napoli ! Selon nos informations, le PSG n’est plus intéressé et pour le moment, les médias italiens assurent que les clubs de Premier League n’aurait pas bougé. Le joueur a même repris les entrainements et les moqueries se font de plus en plus nombreuses en Italie autour d’Aurelio De Laurentiis, qui a joué avec le feu... et qui pourrait très bien se brûler !