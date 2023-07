Mbappé - PSG : Une offre historique se prépare, la presse espagnole balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole s'enflamme déjà pour la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Poussé vers la sortie par le PSG, le joueur français pourrait accepter la proposition madrilène dès cet été, et marqué l'histoire de la formation merengue. Encore faut-il qu'il ait la volonté de quitter la capitale française...

L'été est encore long et le feuilleton Kylian Mbappé n'a pas encore livré toutes ses surprises. Pour l'heure, les positions sont bloquées. Le joueur voudrait honorer son contrat jusqu'au bout, tandis que le PSG souhaite le vendre cet été afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine. Mais tout porte à croire que la situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines, surtout si le Real Madrid se décide à pointer le bout de son nez dans ce dossier.

Mbappé pourrait mieux que Ronaldo

Pour l'heure, le Real Madrid n'a pas bougé le petit doigt. Mais à en croire le journaliste Miguel Ángel Toribio, le club espagnol a les moyens d'offrir à Mbappé un contrat inédit, qui pourrait lui permettre de devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de la formation. « Il serait le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid, devant Cristiano Ronaldo » a-t-il confié sur le plateau de Directo Gol.

« Mbappé ne sait pas quoi faire »