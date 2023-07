Mbappé : Attention à l’émeute, la police débarque !

Alexis Brunet

Le PSG a déjà repris le chemin de l'entraînement, mais certains joueurs parisiens ont le droit à une semaine de vacances en plus. C'est le cas des internationaux, dont Kylian Mbappé fait partie. Pourtant, le Français s'entraîne déjà, il a été aperçu s'adonnant à des exercices dans le stade de la petite commune de Thor, à côté d'Avignon. La police est présente sur place, afin de protéger la tranquillité de l'attaquant.

Le PSG a déjà fait sa rentrée des classes. Les Parisiens avaient rendez-vous lundi 10 juillet pour la reprise de l'entraînement. Celle-ci avait lieu dans le tout nouveau centre d'entraînement des champions de France, à Poissy. Un outil dernier cri, dont Luis Enrique découvre petit à petit les fonctionnalités, lui qui dirige ses premières séances en tant que nouveau coach du club de la capitale.

Les internationaux ne reprendront que le 17 juillet

Ce n'est qu'une partie du groupe parisien qui était présente dès le 10 juillet. La majorité des Parisiens reprendront le 17 juillet. Date à laquelle reviendront de vacances les internationaux, et ils sont nombreux au PSG. Mais des joueurs comme Lucas Hernandez, ou bien Manuel Ugarte étaient déjà présents le 10.

Kylian Mbappé se prépare de son côté