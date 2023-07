Incroyable, il annonce des clashs avec le nouvel entraîneur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique va devoir composer avec Luis Campos, conseiller sportif du club parisien. Lors de sa présentation, le technicien espagnol a tenu à rassurer tout le monde sur sa relation avec le Portugais. Mais dans les prochaines semaines, de premières frictions pourraient être observées selon Dominique Séverac.

Le Qatar et Luis Campos ont choisi le successeur de Christophe Galtier et il se nomme Luis Enrique. Présenté à la presse il y a quelques jours, l'ancien coach du FC Barcelone a déjà pris place au sein du centre d'entraînement du PSG et entamé son travail.

Mercato : Après Mbappé, une autre star pourrait quitter le PSG https://t.co/Fsw4jUfFuK pic.twitter.com/jK6jz2IJCm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Luis Enrique avait rendu hommage à Luis Campos

Tout au long de son passage, Luis Enrique va devoir s'accorder avec plusieurs personnalités, notamment avec celle de Luis Campos, chargé du recrutement au PSG. « Je connais la carrière de Luis Campos, c'est un honneur de travailler avec lui. On a échangé nos opinions sur ce qu'on veut faire. Je pense qu'on est 100% raccord » avait rassuré le technicien.

« Il y aura forcément des désaccords »