Galtier, Tudor, Neymar… Toutes les infos mercato du 26 mai

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG veut vraiment se séparer de Neymar

Sous contrat jusqu'en 2027, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté du côté du PSG. Selon Jonathan Johnson, le club de la capitale prépare même son départ. « L'une des grandes histoires de la semaine a été celle de Neymar et de ses liens avec Manchester United. Il est important de préciser que ce qui s'est passé n'est pas un contact direct entre United ou tout autre club avec le PSG, mais des intermédiaires qui savent que le PSG veut transférer Neymar, et ce n'est pas nouveau, ils ont essayé de le faire l'été dernier également », assure-t-il pour Caught Offside .



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le départ de Tudor est annoncé

Après une saison agitée, l'avenir d'Igor Tudor fait grandement parler. Le nom du technicien croate, dont le contrat à l'OM s'achève en 2024, est notamment cité du côté de la Juventus. Et selon les informations de SportItalia , il aurait même d'ores et déjà décidé de partir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Donnarumma se voit encore longtemps au PSG