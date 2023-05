Mercato : Une star s'annonce au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison dans la peu d'un titulaire indiscutable au PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas été totalement irréprochable, mais semble toutefois parfaitement épanoui au sein du club de la capitale. A tel point qu'il s'imagine y rester encore très longtemps.

Libre, Gianluigi Donnarumma a tapé dans l'œil du PSG qui n'a pas hésité à le recruter malgré la présence de Keylor Navas dans ses buts. La cohabitation entre les deux a d'abord été difficile sous les ordres de Mauricio Pochettino, mais cette saison, Christophe Galtier a décidé de l'installer dans la peau du numéro 1. Par conséquent, l'Italien, sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, voit les choses en grands pour son avenir et s'imagine encore à Paris pour de nombreuses années.

«J’espère sincèrement rester longtemps au PSG»

« Je me sens bien à Paris, je me sens vraiment fier de représenter ce club et cette ville. Je sens la confiance de l’institution et son ambition. De mon côté, il y a aussi une grande confiance dans le projet. J’espère sincèrement rester longtemps et écrire une page de l’histoire de ce club », lance Gianluigi Donnarumma dans une interview accordée à Onze Mondial , avant de se projeter sur son avenir international avec la sélection italienne qui connaît des hauts et des bas.

Donnarumma pense également à la sélection