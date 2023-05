Après son transfert à l’OM, il hallucine

Pierrick Levallet

À la recherche d'un remplaçant pour Amine Harit cet hiver, l'OM a jeté son dévolu sur Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien a débarqué en prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta Bergame, où il ne faisait plus l'unanimité. D'ailleurs, le milieu offensif de 30 ans reconnaît être tombé amoureux de la grande histoire du club phocéen.

Avant la Coupe du monde, l’OM subissait un terrible coup dur. En effet, la formation olympienne perdait Amine Harit. L'international marocain disait adieu à ses rêves de disputer le Mondial au Qatar et déclarait forfait pour le reste de la saison après une grave blessure au genou. Le club phocéen devait donc lui trouver un remplaçant. Pablo Longoria s’est alors penché sur la question dès le mercato hivernal et est allé chercher Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi a débarqué en prêt à l'OM

L’Ukrainien ne faisait plus vraiment l’unanimité à l’Atalanta Bergame et a donc rejoint l'équipe d'Igor Tudor en prêt. Une option d’achat d’environ 10M€ aurait été incluse dans l’opération. Ruslan Malinovskyi permettait également à l'OM de compenser le départ de Gerson, qui est retourné à Flamengo au Brésil. D’ailleurs, le milieu offensif de 30 ans a avoué avoir été charmé par la grande histoire de l’OM.

«Marseille, c'est un club et une ville qui sont N.1 en France»