Mbappé - Transfert à l’OL : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’OL pourrait bien profiter d’une belle opportunité sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien ne serait pas contre offrir une nouvelle solution offensive à Paulo Fonseca, à condition que celle-ci soit abordable. Les dirigeants lyonnais garderaient ainsi un œil sur Endrick. Le Brésilien serait poussé au départ à cause de la concurrence au Real Madrid, dont celle de Kylian Mbappé.

Dans le dur financièrement, l’OL a fait le choix de vendre en masse cet été pour redresser la barre. Mais le mercato a fait des dégâts au sein du club rhodanien, notamment dans le secteur offensif. Les dirigeants lyonnais ne seraient ainsi pas contre offrir une nouvelle solution à Paulo Fonseca en attaque cet hiver, à condition que celle-ci soit abordable.

Endrick convoité par l'OL ? Et dans cette optique, le nom d’Endrick a récemment été évoqué du côté de l’OL. Le buteur de 19 ans ne semble plus désiré au Real Madrid, où il n’a disputé aucune minute cette saison. Le Brésilien serait à la recherche d’une porte de sortie pour se relancer, la concurrence de Kylian Mbappé étant bien trop forte pour lui permettre de s’imposer.