Mbappé - Transfert à l’OL : C’est confirmé !

L’OL pourrait bien profiter d’une belle opportunité sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien ne serait pas contre offrir une nouvelle solution offensive à Paulo Fonseca, à condition que celle-ci soit abordable. Les dirigeants lyonnais garderaient ainsi un œil sur Endrick. Le Brésilien serait poussé au départ à cause de la concurrence au Real Madrid, dont celle de Kylian Mbappé.
Dans le dur financièrement, l’OL a fait le choix de vendre en masse cet été pour redresser la barre. Mais le mercato a fait des dégâts au sein du club rhodanien, notamment dans le secteur offensif. Les dirigeants lyonnais ne seraient ainsi pas contre offrir une nouvelle solution à Paulo Fonseca en attaque cet hiver, à condition que celle-ci soit abordable.
Endrick convoité par l'OL ?
Et dans cette optique, le nom d’Endrick a récemment été évoqué du côté de l’OL. Le buteur de 19 ans ne semble plus désiré au Real Madrid, où il n’a disputé aucune minute cette saison. Le Brésilien serait à la recherche d’une porte de sortie pour se relancer, la concurrence de Kylian Mbappé étant bien trop forte pour lui permettre de s’imposer.
Mbappé le pousse vers la sortie au Real Madrid
MARCA confirme d’ailleurs cette tendance. Le média espagnol précise qu’Endrick serait barré par les joueurs devant lui dans la hiérarchie, et que les décisions de Xabi Alonso ne vont pas dans son sens. Plus le temps passe, plus l’international auriverde verrait d’un bon œil l’idée d’un départ si sa situation ne change pas d’ici janvier. À suivre...