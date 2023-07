Mbappé quitte le PSG et déclenche déjà une improbable polémique

Jean de Teyssière

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne s'est pas encore déroulé que déjà, les polémiques semblent commencer à pleuvoir. Face au Stade de Reims le 10 octobre dernier, (0-0), Kylian Mbappé lassé d'évoluer en pointe, avait écrit dans sa story Instagram le fameux #pivotgang qui avait tant fait réagir. Mais au Real Madrid, il sera placé en pointe, le côté gauche étant déjà occupé par l'indéboulonnable Vinicius Jr.

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou même si pour le moment, il est un joueur du PSG et s'envolera certainement avec ses coéquipiers pour le Japon ce samedi. Pour une tournée d'adieu ? Cela reste à voir même si pour la presse espagnole, l'arrivée du vice-champion du monde 2022 dans la capitale espagnole pourrait bien se produire cet été.

Mbappé ne veut pas jouer en pointe...

Si cette opération historique se déroule, Kylian Mbappé devra s'adapter à son nouvel environnement, bien loin de celui qu'il connaît au PSG. A Paris, il est comme le roi de la ville et tout lui est dévolu. Au Real Madrid, la chose sera moins aisée puisque AS rappelle que le club madrilène fait passer le collectif avec les ego. Celui de Mbappé devra donc rester calmement en lui. Plus question, par exemple, d'écrire des messages subliminaux sur ses réseaux sociaux pour démonter un mal-être.

...mais ce sera son poste au Real Madrid

Surtout que le Real Madrid ne lui promet pas le poste d'ailier gauche puisqu'il sera occupé par la nouvelle star du club après le départ de Karim Benzema : Vinicius Junior. Le Brésilien a réalisé une saison pleine avec 23 buts et 20 passes décisives. Le nouveau numéro 7 du Real Madrid est considéré par sa direction comme indéboulonnable à ce poste et est convaincu de pouvoir expliquer à Mbappé pourquoi jouer en pointe lui sera bénéfique. Le club madrilène aurait grande confiance en ses talents de buteur. Il ne reste plus qu'à le faire venir...