Mbappé - PSG : Une annonce «décisive» va tomber

Attendu à Paris ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi devrait profiter de son passage au centre d'entraînement du PSG pour s'entretenir avec Kylian Mbappé. Le dirigeant souhaiterait régler ce dossier au plus vite, afin de pouvoir avancer sur son recrutement. Selon la presse espagnole, son transfert cet été ne fait plus trop de doute.

Le dossier Kylian Mbappé entre dans une phase décisive. De retour au centre d'entraînement du PSG ce lundi, le joueur devrait s'entretenir avec ses dirigeants dans les prochaines heures pour faire un point sur son avenir. Comme l'affirme Ramon Alvarez de Mon, Nasser Al-Khelaïfi voudrait profiter de cette réunion pour sceller son avenir.

PSG : Luis Enrique a appelé Mbappé ! https://t.co/kjUWkO8bVV pic.twitter.com/27XV4NFX9P — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Le PSG veut boucler le dossier Mbappé

« On me dit que dans les prochaines heures il y aura une réunion que le PSG veut rendre définitive parce que, entre autres, ils ont deux opérations en attente d'être bouclées. Elles sont closes mais dépendent du départ de Mbappé. Le PSG craint de les perdre. Cependant, s'il décide de renouveler, les opérations seraient réduites à néant » a lâché le journaliste espagnol. Selon lui, Mbappé ne changera pas d'avis. Le joueur refusera de prolonger d'une saison supplémentaire avec le PSG, ce qui conduira à son transfert. Le Real Madrid serait prêt à l'accueillir à bras ouverts.

Le PSG prêt à accélérer sa vente ?