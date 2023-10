Mbappé - PSG : Le Real Madrid a pris sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d'être terminé. A en croire la presse espagnole, l'histoire devrait se répéter dans les prochains mois. Le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter à l'issue de son contrat, en juin prochain, et préparerait une offre pour le convaincre. Le PSG va devoir se méfier.

La saison a débuté et la priorité a été mise sur le terrain. Mais le PSG va devoir discuter avec Kylian Mbappé dans les prochains mois. Car le contrat du joueur expire en juin prochain et rien ne dit qu'il prolongera. Comme annoncé par le 10Sport.com ce lundi, tout reste possible dans ce dossier. Il pourrait très bien décider d'étirer son bail, tout comme il pourrait s'envoler vers l'étranger. Pour l'heure, c'est du 50/50, même si Nasser Al-Khelaïfi se veut rassurant. « Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir. Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille » a lâché le président du PSG.

Mbappé : Le PSG se prépare au pire https://t.co/svC5LK37c0 pic.twitter.com/z0l9YfH5or — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Le Real Madrid a tranché pour Mbappé

Mais en cas de départ, Kylian Mbappé aurait de très grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Selon les informations d' As , le club espagnol envisage toujours de faire du Français sa prochaine star. Ainsi, Florentino Perez, président de la Casa Blanca , souhaiterait concentrer ses efforts dans ce dossier et tout faire pour le recruter à la fin de la saison, lorsque son contrat avec le PSG prendra fin.

Une offre en préparation ?