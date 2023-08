Mbappé part au clash, le boss du PSG lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Récemment écarté de la tournée estivale japonaise par la direction du PSG, Kylian Mbappé n’est toujours pas sorti du silence concernant son avenir. Alors que la reprise du club parisien approche à grands pas, l’attaquant français pourrait rester à l’écart de l’équipe première du club parisien comme l’aurait confié en interne le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Le 12 août prochain, le PSG accueillera Lorient au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Si cette rencontre va permettre aux supporters du club de la capitale d’accueillir le nouvel entraîneur Luis Enrique ainsi que plusieurs recrues, ces derniers pourraient en revanche ne pas apercevoir la silhouette de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, la possibilité de voir l’attaquant de 24 ans rester à l’écart du groupe principal du PSG avait été évoquée, tout comme le fait de donner le numéro 7 de Kylian Mbappé à la nouvelle recrue Ousmane Dembélé.

Départ surprise annoncé, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/uj6khkP5gx pic.twitter.com/u5eAX59Mpr — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

La situation entre Kylian Mbappé et le PSG n’a pas bougé

Ce samedi, L e Parisien semble affirmer que la situation entre Kylian Mbappé et le PSG n’a absolument pas évolué malgré le retour des hommes de Luis Enrique de leur tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Et alors que désormais, tout le monde cherche à savoir si l’attaquant parisien sera convoqué par l'entraîneur espagnol pour la réception de Lorient dans une semaine, une source interne au club parisien explique auprès du Parisien « qu’aucune décision n’a été prise mais que la position du club n’a pas changé » .

Nasser Al-Khelaïfi prêt à prolonger la mise à l’écart de Mbappé

Le quotidien avance également que la situation entre le PSG et son numéro 7 est désormais irréconciliable. Le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi aurait lui-même confié à plusieurs interlocuteurs sa volonté de laisser à l’écart Kylian Mbappé qui ne devrait donc pas être convoqué pour le match face à Lorient. Affaire à suivre…