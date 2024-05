Mbappé : Nouveau clash entre le PSG et le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Ce n'était plus un secret pour personne, mais c'est maintenant officiel. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG. Sauf retournement de situation, l'international français s'engagera au Real Madrid. Cependant, un nouveau conflit pourrait éclater entre les Rouge-et-Bleu et les Merengue à cause de la star de 25 ans.

Pendant de nombreux mois, le PSG et le Real Madrid se sont livrés une intense bataille pour Kylian Mbappé. Mais il semblerait que les Merengue aient remporté la partie. Il y a quelques jours, la star de 25 ans a annoncé qu’elle allait quitter le club de la capitale une fois son contrat expiré le 30 juin prochain.

Mbappé a choisi sa prochaine destination ?

Si rien n’a été officialisé pour sa prochaine destination, tout indique que Kylian Mbappé signera au Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé que la Casa Blanca était en pole position. Florentino Pérez semble enfin toucher au but après sept ans d’attente. Mais un autre conflit pourrait éclater avec le PSG prochainement.

Un conflit juridique entre le PSG et le Real Madrid ?