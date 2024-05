Mercato - PSG : Mbappé prépare une nouvelle annonce !

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'international français a fait savoir qu'il allait partir à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France disputera donc son dernier match sous les couleurs parisiennes ce samedi contre l'OL. Et il aurait prévu de marquer le coup avant son départ.

Kylian Mbappé vit ses derniers jours en tant que joueur du PSG. Le champion du monde 2018 a révélé sur les réseaux sociaux qu’il allait partir à l’issue de la saison, une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. Kylian Mbappé disputera donc son dernier match avec le PSG contre l’OL ce samedi en finale de la Coupe de France.

Mbappé va faire ses adieux au PSG contre l'OL...

Et comme le rapporte AS , Kylian Mbappé devrait faire ses adieux à ses coéquipiers du PSG et aux supporters après la finale de la Coupe de France contre l’OL ce samedi. Le capitaine de l’équipe de France veut donc marquer le coup pour son dernier match sous les couleurs parisiennes avant de partir pour sa nouvelle destination.

... avant de prendre la direction du Real Madrid ?

Une tendance claire se dessine d’ailleurs pour son prochain club. Le10Sport.com vous a révélé que Manchester United et Liverpool avaient dégainé pour Kylian Mbappé, mais que le Real Madrid était en pole position dans ce dossier. Après sept ans d’attente, Florentino Pérez toucherait enfin au but. Affaire à suivre...