Mbappé - Neymar : Ça va exploser au PSG

Axel Cornic

Cet été 2023 peut marquer un tournant dans le projet QSI au Paris Saint-Germain. Lionel Messi a en effet déjà acté son départ, Neymar est poussé vers la sortie et Kylian Mbappé a récemment jeté un froid sur son avenir, assurant ne pas vouloir prolonger son contrat. Et ce n’est pas tout, puisque dans la direction il pourrait également y avoir des dégâts, pour peut-être tout raser ainsi de mieux reconstruire.

Le grand ménage est réclamé au PSG et personne ne semble être à l’abri. L’énième désillusion en Ligue des Champions, couplé à une deuxième partie de saison catastrophique, pousse les dirigeants parisiens à revoir une nouvelle fois leur projet.

PSG - OM : Zidane annonce son grand retour https://t.co/ASaWwWobRJ pic.twitter.com/oc4mDOMi7e — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Messi, deux années décevantes

Cela commence évidemment par l’attaque stellaire mise en place il y a deux ans. C’est en effet la fin de la MNM, puisque Lionel Messi ne prolongera pas et quittera la PSG libre le 30 juin prochain. Il a d’ailleurs déjà annoncé sa future destination, puisqu’il s’engagera en faveur de l’Inter Miami, franchise MLS d’un certain David Beckham.

Neymar poussé vers la sortie, Mbappé prêt à fuir

Neymar pourrait suivre, puisqu’il semble toujours être indésirable au PSG et nous vous avons révélé sur le10sport.com que Chelsea s’est récemment renseigné. Mais le véritable tremblement de terre concerne Kylian Mbappé, qui récemment a clairement expliqué ne pas vouloir poursuivre l’aventure avec le PSG au-delà de juin 2024, soit la fin de son contrat.

Luis Campos dans le viseur de Doha