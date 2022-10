Foot - Mercato

Mbappé, Messi, Skriniar… Toutes les infos mercato du 13 octobre

Publié le 13 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Mbappé pourrait résilier avec les révélations de Mediapart

En plus de toute l'incertitude qui règne au sujet de son avenir au PSG pour des raisons purement sportives, Kylian Mbappé pourrait se retrouver en conflit avec sa direction en dehors du cercle professionnel... En effet, Mediapart a révélé mercredi que le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020 contre plusieurs personnes liées de près ou de loin au club, dont Mbappé. Et à en croire les révélations sur RMC Sport de Tatiana Vassine, une avocate spécialisée dans le droit du sport, l'attaquant français est en mesure de résilier son contrat au PSG vu l'ampleur des révélations. Affaire à suivre...



PSG : Rien entre Messi et le FC Barcelone ?

Selon les révélations de Sport , il n’y aurait eu à ce jour aucun rapprochement entre Lionel Messi et le FC Barcelone pour un retour de l'attaquant argentin l'été prochain, lui qui arrive en fin de contrat au PSG. Les chances de voir Messi reporter le maillot blaugrana s'avèrent donc faibles, ce qui positionne le PSG en position de force pour prolonger La Pulga.



PSG : L'Inter pousse pour prolonger Skriniar