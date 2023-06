Mbappé - PSG : Le Real Madrid sort du silence et lâche une grande annonce

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé fait de nouveau l'objet d'un véritable feuilleton autour de son avenir. la star de 24 ans aurait informé le PSG qu'elle ne souhaitait pas prolonger. Naturellement, les rumeurs de son transfert au Real Madrid fusent depuis cette révélation. Le club madrilène de Florentino Pérez se tiendrait d'ailleurs à l'affût dans ce dossier.

Ces dernières heures, L’Equipe a totalement relancé le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, le quotidien sportif a dévoilé que la star de 24 ans avait informé le PSG de sa volonté de ne pas prolonger son contrat. Depuis cette révélation, les rumeurs fusent au sujet de l’avenir de l’international français, et la piste Real Madrid est revenue sur la table. Le club madrilène suivrait d’ailleurs tout cela de très près.

«Le Real est plutôt persuadé que Mbappé ne partira pas cet été»

« On ne se frotte pas les mains, on est très attentifs et attentistes du côté du Real Madrid. Vous savez, il y a une expression française qui dit ‘chat échaudé craint l’eau froide’. Après ce qu’il s’est passé il y a un an, le Real ne va pas se jeter sur ce qui peut apparaître aux yeux des gens comme une opportunité. Le Real est plutôt persuadé que Mbappé ne partira pas cet été. En tout cas pour le moment rien ne laisse à penser qu’il partira cet été. Ils ne sont pas du tout intervenus ces dernières semaines. ‘Nous sommes des spectateurs dans cette histoire’, voilà ce qu’on me dit au sein du club » a ainsi confié le journaliste Fred Hermel dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Le Real a intérêt à faire durer le dossier»