Mbappé : Le PSG a reçu une offre de 300M€

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, le dernier mercato estival a été animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Ne voulant pas prolonger, le joueur du PSG s'est retrouvé mis à l'écart et la porte était alors ouverte pour le voir partir. De quoi intéresser notamment l'Arabie Saoudite. Avant de recruter Neymar, Al-Hilal voulait s'offrir Kylian Mbappé et pour cela, une offre folle serait partie.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024. Mais lors du dernier mercato estival, le Français n'a jamais semblé aussi proche de s'en aller. En effet, le club de la capitale était prêt à se séparer de Mbappé, lui qui intéressait notamment l'Arabie Saoudite. Alors que les Saoudiens ont montré leur puissance financière tout au long du mercato, le numéro 7 du PSG était l'une des priorités.

« Une offre record de 300M€ »

S'exprimant pour CaughtOffside , Fabrizio Romano est revenu sur cet intérêt de l'Arabie Saoudite et d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé. Il a alors confirmé qu'une offre de 300M€ avait été formulée au PSG : « Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en 2017 et d'un côté, c'est un petit peu étonnant que nous n'ayons pas encore vu ce record être battu avec de si nombreux joueurs qui bougent pour énormément d'argent et des clubs qui dépensent plus que jamais. Est-ce que ça pourrait changer maintenant que les clubs saoudiens sont entrés sur le marché ? Comme je l'ai rapporté durant l'été, Al Hilal aurait pu le faire s'ils avaient signé Mbappé puisqu'ils ont fait une offre record de 300M€ pour le joueur ».

Le record de Neymar va tomber