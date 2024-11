Mbappé : Le PSG a «déconné», une grave erreur est révélée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Parti libre l’été dernier vers le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG bien plus tôt, notamment deux ans auparavant. Et bien qu’en 2022, tout le monde saluait la prolongation du Bondynois à Paris, avec du recul, il s’agissait peut-être d’une erreur comme l’explique Daniel Riolo qui continue d’affirmer que Kylian Mbappé aurait du partir plus tôt.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l'été dernier, un club au sein duquel il aurait pu signer depuis longtemps. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que les dirigeants du PSG ont commis une erreur en faisant tout leur possible pour le prolonger en 2022.

Mbappé est parti trop tard ?

« J’ai très souvent l’entourage de Kylian Mbappé au téléphone. Sa maman, avec laquelle il m’arrive de parler, a très bien compris que je serai honnête en toute circonstance, et je pense que sur les dossiers tendus qu’il y a eu autour de Kylian, j’ai juste été la voix de la raison parce que tous les évènements m’ont donné raison », lâche le journaliste de RMC au micro du Figaro, avant de poursuivre.

«Ceux qui ont déconné et qui ont fait n’importe quoi, ce sont les dirigeants du PSG»

« Mbappé était parfaitement dans son droit en terme de contrat, et ceux qui ont déconné et qui ont fait n’importe quoi, ce sont les dirigeants du PSG. Il y a deux ans j’avais dit qu’il fallait le laisser partir parce que ça mal se finir, et si on reprend toute l’histoire, il s’est passé exactement ce que j’ai dit. Je n’ai pas défendu Mbappé, j’ai juste dit : "Il ne va pas partir, il va faire sa dernière année de contrat et ça va mal se passer.’" Et ça s’est mal passé », ajoute Daniel Riolo.