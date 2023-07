Mbappé, Kane… Toutes les infos mercato du 25 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Kylian Mbappé refuse l’Arabie Saoudite

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe lundi : le club saoudien d'Al-Hilal a formulé une offre de 300M€ pour régler le souci Kylian Mbappé au PSG, lui proposant un contrat colossal avec un salaire de 700M€ sur une année. Mais selon les révélations de L'EQUIPE , l'attaquant français aurait déjà décliné cette offre.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Anne Hidalgo charge le PSG pour Mbappé

Interrogé au micro de BFM TV, Anne Hidalgo a réagi au clash entre Kylian Mbappé et le PSG, qui cherche à se débarrasser au plus vite de l'attaquant français plutôt que de le voir partir libre dans un an : « Je ne comprends pas à quoi joue le PSG. Kylian Mbappé, c’est le meilleur joueur du monde. J’avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris si c’est aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible. La question est de savoir à quoi joue le PSG ? », explique Hidalgo.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Gundogan évoque la rumeur Mbappé

Selon les révélations de L'EQUIPE , le FC Barcelone tenterait également sa chance dans le feuilleton Kylian Mbappé en proposant d'inclure des joueurs dans l'opération. Interrogé dans les colonnes de Mundo Deportivo, le milieu de terrain catalan Ilkay Gündogan a évoqué ce dossier et une éventuelle signature de Mbappé au Real Madrid cet été : « Honnêtement, cela ne devrait pas nous inquiéter. Plus il y aura de bons joueurs en Liga, plus elle sera attrayante et excitante. J'aime me mesurer aux meilleurs joueurs du monde. J'ai joué contre eux plusieurs années en Ligue des champions, donc j'ai l'habitude de jouer contre Madrid, c'est amusant de jouer contre les meilleures équipes », lâche Gündogan.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Al-Khelaïfi prend les choses en main pour Harry Kane

Toujours en quête d'un buteur de renommée internationale, le PSG met le paquet pour Harry Kane. RMC Sport annonce que Nasser Al-Khelaïfi aurait pris en main ce dossier et se serait rendu à Londres pour s'entretenir avec Daniel Lévy, président de Tottenham. Une offre de 100M€ suffirait à rafler la mise pour l'international anglais.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Messi à l’origine de la piste Harry Kane ?

RMC Sport fait également une révélation surprenante en expliquant que Lionel Messi aurait eu un gros échange avec Nasser Al-Khelaïfi au moment de quitter le PSG en fin de saison, et c'est justement l'attaquant argentin qui aurait suggéré le recrutement d'Harry Kane à son président.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG veut recruter un gardien espagnol