PSG : Anne Hidalgo hallucine en direct sur Mbappé

Alors qu’un bras de fer est en cours entre le PSG et Kylian Mbappé, refusant de prolonger son bail courant jusqu’en juin 2024 et écarté de la tournée estivale en Asie, Anne Hidalgo a pris position sur ce dossier brûlant. Invitée de RMC et BFMTV, la maire de Paris est venue soutenir l’international français.

Le PSG a sorti les muscles en décidant d’écarter Kylian Mbappé, qui campe sur ses positions à un an de la fin de son contrat. Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi avait fixé un ultimatum à son attaquant, lui demandant de trancher entre une prolongation et un départ cet été, le principal intéressé souhaite rester maître de son destin en quittant librement le PSG à l’été 2024. Mbappé n’a donc pas pris part à la tournée estivale du club au Japon et en Corée du Sud, s’entraînant avec les autres indésirables à Poissy.

Anne Hidalgo critique le PSG pour Mbappé

Une situation qui fait forcément réagir en France, alors que le PSG serait prêt à mettre à l’écart le capitaine des Bleus durant toute la saison si la situation n’évoluait pas. Invitée de RMC et BFMTV ce mardi matin, Anne Hidalgo n’a pas hésité à critiquer la position du club de la capitale, prenant le parti de Kylian Mbappé.

« La question est de savoir à quoi joue le PSG ? »