Mbappé : Il donne la recette miracle au Real Madrid !

Pressentie depuis des mois, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été officialisée par les Merengue le 3 juin dernier. Si l’attaquant de 25 ans est accueilli à bras ouverts par les supporters madrilènes, beaucoup se demandent où jouera le Français dans le onze de Carlo Ancelotti. Pour Robert Pirès, c’est à la pointe de l’attaque des Champions d’Europe que doit évoluer le Bondynois.

C’est une arrivée qui a fait énormément de bruit, et qui n’a pas fini de faire parler. Depuis presque un mois, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Le capitaine des Bleus avait dans un premier expliqué qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, avant de voir les pensionnaires de Santiago Bernabéu publier un communiqué annonçant sa venue. Reste désormais à voir à quel niveau évoluera l’ancien monégasque à la Maison Blanche , et surtout, à quel poste sera-t-il assigné. Robert Pirès pense que ce sera dans un rôle de numéro neuf qu’évoluera le Français.

« Il peut jouer comme un numéro 9 »

Si le poste naturel de Kylian Mbappé n’est pas celui de numéro neuf, Robert Pirès pense que le Champion du Monde 2018 possède les aptitudes nécessaires pour ce poste : « Pour moi, il est meilleur quand il joue haut. C'est vrai qu'il n'est pas un numéro 9 comme Lewandowski, Kane ou Giroud, mais avec la qualité qu'il a, il peut jouer comme un numéro 9, trouver des espaces, jouer au pied, parce que cette connexion est facile pour lui. »

« Pour moi, il doit jouer comme avant-centre »